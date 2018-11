Já é uma realidade: Alemanha despromovida à Divisão B

A viver um ano de 2018 para esquecer, a Alemanha viu a sua situação ficar ainda mais negra esta noite. Com a vitória da Holanda diante da França , um triunfo que deixou os holandeses a apenas um empate do apuramento para a final four da Liga das Nações, os germânicos viram confirmada a inesperada despromoção à Divisão B da nova prova de seleções da UEFA.Com apenas 1 ponto em três partidas disputadas, a formação alemã tem somente um encontro pela frente para limpar um pouco a imagem nesta prova, quando defrontar a Holanda na segunda-feira, mas de nada lhe valerá tal resultado na fuga à queda ao segundo escalão deste novo torneio. De resto, ainda para agravar mais a crise alemã, refira-se que uma eventual vitória nesse último encontro acabará por deixar a rival França a sorrir, já que esse resultado permitirá aos gauleses celebrar o apuramento para a final four.Refira-se que apenas está por definir a situação do Grupo 4 no que a despromoções diz respeito, pois Islândia e Polónia estão já condenados a cair para o segundo escalão. Em sentido inverso, sobem à divisão principal Bósnia, Dinamarca e Ucrânia, faltando apenas saber-se qual é a equipa que sobe do Grupo 2, entre Rússia e Turquia.