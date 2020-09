João Félix admite alívio: «Era um golo que procurava há alguns jogos»

João Félix marcou o seu primeiro golo pela Seleção Nacional, na vitória clara (4-1) sobre a Croácia, e não escondeu o alívio por finalmente deixar a sua marca, depois de vários jogos em que bem tentou.





"Era um golo que procurava há alguns jogos, mas ou a bola bateu no poste ou o guarda-redes esteve bem. Desta vez acabou por entrar e fiquei muito feliz por isso. Criámos inúmeras oportunidades, estivemos muito bem defensiva e ofensivamente. Concretizámos 4 golos e foi o suficiente para conquistar os 3 pontos. A alegria e entrosamento entre nós faz que com que as coisas saiam naturalmente, com todos a puxar para o mesmo lado", disse o avançado à RTP.Detentor do título na prova, Portugal pode perfeitamente repetir o troféu, segundo Félix: "Portugal é campeão europeu, tem uma grande seleção e grandes jogadores. Temos a possibilidade de ganhar de novo esta Liga das Nações e vamos fazer por isso. Favoritismo na Suécia? Não, os jogos entre seleções são sempre muito equilibrados. Vamos encarar o jogo como encarámos todos e lutar pela vitória."