João Félix continua ausente nos treinos da Seleção

A Seleção Nacional treina nesta altura na Cidade do Futebol e João Félix é o único ausente. O avançado do Atlético Madrid continua com problemas físicos.A equipa almoça e segue depois para o aeroporto. O voo para Praga está agendado para as 15h30.Recorde-se que Portugal defronta a República Checa no próximo sábado (19h45), na penúltima jornada do Grupo 2 da Liga das Nações.O derradeiro encontro desta fase será realizado com a Espanha, terça-feira, em Braga.