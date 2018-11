João Mário aponta ao título no regresso a "casa"

Depois de um início de temporada ao serviço do Inter que o próprio reconheceu ter sido "complicado", João Mário voltou ontem a vestir a camisola da Seleção Nacional, tendo sido peça-chave no equilíbrio conquistado por Portugal na 2ª parte.

Realçando a "excelente seleção" que teve pela frente, o médio de 25 anos, que não era opção desde o jogo com o Uruguai, nos ‘oitavos’ do Mundial, salienta o facto de Portugal ter conquistado "um ponto importante" e já olha... o título. "Sabíamos que ia ser difícil. A primeira parte é deles, mas equilibrámos na segunda. Numa competição como esta nunca se pensa no empate. Jogar neste estádio [do Inter]? É a minha casa aqui em Itália, feliz por jogar aqui por Portugal também. Agora, sabemos que é difícil ganhar a prova, mas estamos aqui para tentar."

A despeito de Ronaldo ter estado ausente, João Mário destaca a importância do craque: "Traz sempre algo de diferente. É o capitão, também nos ajuda na parte pessoal. Contando com ele seremos mais fortes. Ele joga na Seleção desde os 18 anos, era importante para ele descansar. Com certeza vai ajudar na final four", atirou.