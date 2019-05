João Moutinho: «Dentro de campo o favoritismo não conta nada»

João Moutinho não esconde a intenção de levantar mais um troféu por Portugal e garante que toda a equipa está focada na conquista da Liga das Nações. O médio do Wolverhampton falou ainda dos jovens que têm entrado na equipa, dos ausentes e das dificuldades por que passa Fernando Santos para fazer uma convocatória."Todos os jogadores que aqui estão querem dar o seu contributo para ajudar a Seleção Nacional a ganhar. Trabalhamos da melhor maneira que podemos e depois cabe ao mister decidir quem são os jogadores que estão em melhores condições para ir a jogo. Qualquer jogador que ele venha a escolher vai dar o seu máximo para ajudar, estamos todos unidos e focados no encontro com a Suíça, que queremos ganhar.""Não é ser mais difícil. O mister tem de decidir, ele é que sabe os critérios, mas tem a ver com as épocas desportivas. Há jogadores que têm estado bem, mas que se calhar não têm jogado de forma tão regular como desejariam... Todos trabalhamos para estar nas convocatórias, mas também não é fácil para o mister; há um grande lote de candidatos a vir à Seleção. Todos queremos cá estar, mas não é possível.""A juventude é sempre boa, a irreverência e a qualidade que os jovens trazem ajudam a Seleção. Temos um bom grupo, um bom lote de jogadores que podem ser chamados a qualquer momento e corresponder às expectativas da equipa.""Duas semanas sem treinar não, seria impossível para depois ganhar ritmo. Tivemos um plano, que cumprimos naquilo que era necessário para chegarmos aqui numa boa situação, como se não tivéssemos acabado o campeonato há duas semanas. Acho que isso não se notou nada, sentimo-nos bem fisicamente.""Todos nós queremos conquistar mais um troféu. O Europeu foi um orgulho enorme. Esta é importante e estamos na fase final com todo o mérito. Vamos ter um jogo difícil contra a Suíça, mas temos condições para ganhar. Temos é de mostrar dentro de campo que somos realmente melhores.""Desde que aqui esteja é sempre uma possibilidade, mas não olho muito para isso. Para mim é um orgulho enorme todos os jogos que fiz pela Seleção, poder fazer parte desta família... O que tento é fazer o meu melhor no clube e na Seleção. É nisso que todos estamos focados.""Essa competição interna é sempre boa, faz com que tenhamos de fazer um pouco mais a cada jogo, a cada treino. Todos os dias estamos a aprender e sabemos que todos os dias podemos melhorar. Sempre foi difícil agarrar um lugar na Seleção Nacional; estão cá os que na opinião do mister estão em melhor forma e nós estamos preparados para dar o nosso melhor, seja a titular ou não.""Jogámos contra eles não há muito tempo. Têm capacidade individual e coletiva para causar problemas a qualquer Seleção, por isso estão nesta fase final. Temos de estar cientes que têm bons jogadores, tentam aproveitar ao máximo os erros do adversário, mas temos de nos focar em nós, em impor o nosso jogo para conseguirmos ganhar. Se trabalharmos da mesma forma que temos feito na maior parte dos jogos, temos condições para chegar à vitória.""São as quatro seleções que aqui estão. Pelo estatuto, pelo ranking, pode falar-se de um ou dois mais favoritos, mas dentro de campo isso não conta nada.""Não é a primeira vez que cá está, recebemo-lo da mesma forma que da última vez. Tem mostrado qualidade, é mais um jogador para ajudar a Seleção a conseguir a alcançar o seus objetivos. É difícil estar aqui e ele quer manter-se, como todos nós.""São muito importantes! Os adeptos são o 12.º jogador, por vezes são eles que nos empurram quando as coisas não estão bem. O apelo é que compareçam em massa, para nos darem o seu apoio, e posso dizer que nós vamos dar o nosso máximo para conquistar vitórias e o título na Liga das Nações."