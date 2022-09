Jogo entre República Checa e Portugal da Liga das Nações com lotação esgotada

O encontro entre a República Checa e Portugal, da quinta e penúltima jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, agendado para o dia 24, em Praga, vai ter lotação esgotada, anunciou esta quinta-feira a Federação Checa de Futebol.

"O jogo em casa da seleção checa contra Portugal do grupo de elite da Liga das Nações está esgotado, quando falta mais de uma semana para o pontapé de saída. As últimas centenas de ingressos foram compradas pelos fãs no pós-venda durante a tarde de quarta-feira", pode ler-se no sítio oficial do organismo na Internet.

Os checos recebem os lusos na Eden Arena, reduto do Slavia de Praga, com capacidade para cerca de 20.000 espetadores, a partir das 19:45 (hora da Lisboa).

A Federação Checa adianta que "todos os setores, exceto aqueles destinados aos adeptos visitantes, estão esgotados", pelo que "não haverá mais vendas de ingressos".

No lote de 20 convocados do selecionador Jaroslav Sihavy, destaca-se o regresso do avançado Patrick Schick (Bayer Leverkusen), assim como o guarda-redes Jiri Pavlenka (Werder Bremen) e médio Petr Sevcik (Slavia de Praga).

Após concluídas quatro jornadas, os lusos estão no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de terem superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e perdido em Genebra, perante os helvéticos (1-0).

A Espanha é quem lidera a 'poule', com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça a última, com três.

A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A final four da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.