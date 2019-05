José Fonte: «João Félix terá um papel fundamental nesta competição»

José Fonte fez, esta quarta-feira, a antevisão ao encontro da meia-final da Liga das Nações ante a Suíça. O defesa, de 35 anos, comentou a chegada de João Félix à Seleção Nacional, não deixando dúvidas de que o avançado do Benfica "terá um papel fundamental" na prova."Ele [João Félix] já esteve connosco. Pareceu-me ser um jogador confiante das suas capacidades. Fazer uma grande época ajuda sempre a ter um nível de confiança alto. Esta Seleção consegue facilitar a adaptação de qualquer jogador. Acho que ele se sentiu à vontade. Será mais um para ajudar. Terá um papel fundamental para ajudar nesta competição", afirmou. Com a chegada de Cristiano Ronaldo , José Fonte afirma que o grupo está finalmente "completo", de forma a preparar o embate com a seleção suíça. "Ele [Cristiano Ronaldo] é o nosso líder, o nosso capitão. Sendo um dos melhores jogadores do mundo - para mim, o melhor jogador do mundo -, é sempre importante tê-lo connosco. Quando se está a preparar uma equipa é óbvio que queremos contar com todos os jogadores. Assim podemos preparar melhor o jogo que vamos ter com a Suíça. Temos o grupo completo e podemos começar a preparar para esta competição", vincou o internacional português.O surgimento de vários talentos no futebol português é um sinal de que em Portugal existe um trabalho muito bem feito ao nível da formção, segundo José Fonte. "É excelente. Demonstra que em Portugal se está a trabalhar muito bem. Temos sempre jovens de grande qualidade e talento a despontar", destacou.Questionado sobre se alguns dos jovens talentos chegarão ao patamar de CR7, Fonte foi perentório. "Não é em todas as gerações que aparece um jogador desse nível. O Cristiano foi, é e continua a ser um fenómeno. Temos outros jogadores, também com muito potencial mas diferente do Cristiano, como é óbvio, mas que também podem chegar a um nível altíssimo. É o caso do Bernardo silva que fez uma época fabulosa em Inglaterra, o Bruno Fernandes fez uma época fenomenal, o Pizzi…", frisou, concluindo: "Para chegar ao patamar do Cristiano é preciso fazer 50 golos por época. Não é fácil".