José Fonte: «Queremos resolver tudo já e é nisso que estaremos focados»

Ganhar à França e resolver já a questão do apuramento na Liga das Nações. Esta é, segundo José Fonte, a ideia dominante no seio da Seleção Nacional. O defesa elogia a equipa gaulesa, mas avisa que Portugal também tem as suas armas para o duelo de amanhã, no Estádio da Luz.





"Com naturalidade, estamos habituados a jogos deste nível, sabemos o que fazer, temos o nosso plano de jogo. Estamos a par dos resultados que queremos, acima de tudo ganhar, resolver tudo já e amanhã é nisso que estaremos focados.""Isso não se deve apenas à defesa, mas à equipa no global. O trabalho dos avançados e dos médios também é importante. Quando não se sofre golos estamos mais perto da vitória.""É um orgulho estar na melhor equipa da liga francesa, o objetivo é manter isso mas agora estou focado na Seleção.""É decisivo. Se ganharmos sabemos que está feito, queremos esse resultado. Mas não é de mais ou menos pressão, é mais um jogo, estamos habituados a jogos desta magnitude. Preparamo-nos da melhor maneira e amanhã é conseguir fazer o trabalho.""Dicas não posso dizer que tenha dado, conhecemos bem os jogadores que vamos defrontar amanhã. Vemos na TV, jogámos contra eles, toda a gente está bem ciente da qualidade e do que eles podem fazer. Será um jogo diferente do que foi feito em França, sabemos o que está em jogo. Objetivo passa sempre por ganhar.""Os dois fatores são importante, o físico e o mental.""Temos de ter a capacidade de esquecer o que estamos habituados a fazer no clube, aqui na seleção estamos focados no que o mister pretende de nós.""É óbvio que jogando o Mbpapé é diferente, é um grande jogador. Mas a França tem outros, não estamos focados apenas num jogador, primeiro pensamos em nós, mas claro tendo conhecimento geral dos adversários. Mas sim, é um jogador que pode fazer a diferença, mas eles têm outros. Há que estar concentrado, sólido, jogar em equipa para fazer um bom trabalho."