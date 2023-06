Joselu vive dias felizes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Autor do golo tardio que carimbou a vitória (2-1) sobre a Itália nas meias-finais da Liga das Nações, Joselu vive uma das melhores fases da carreira. Aos 33 anos, está a dar os primeiros passos na seleção com três golos em três jogos. Moldado em clubes de média dimensão como Hannover, Stoke City, Newcastle ou Alavés, o avançado que desceu esta época ao segundo escalão pelo Espanyol está a ser associado ao Real Madrid, clube onde fez a formação, mas sem grandes oportunidades na equipa principal, orientada na altura por Mourinho. "Acredito que posso ser uma referência em termos de trabalho. Joguei nas três melhores ligas do mundo e gostei de todas. Sobre os rumores, falaremos a partir de segunda-feira", disse.

A Espanha está pela segunda vez consecutiva na final da Liga das Nações. Defronta amanhã em Roterdão (19h45) a Croácia, seleção que bateu a anfitriã Holanda. A arbitragem vai estar a cargo do alemão Felix Zwayer.