Kevin de Bruyne: «Itália e França têm 22 jogadores de topo, nós não»

Kevin de Bruyne considerou que a Bélgica não se pode comparar neste momento com outras seleções, após a derrota com a Itália no jogo de atribuição do 3.º lugar da Liga das Nações.





"Com todo o respeito somos 'apenas' a Bélgica. Estamos a começar com uma nova geração e hoje também sentimos falta de muitos jogadores como Eden Hazard e Romelu Lukaku. Temos que ser realistas com a equipa que temos. Itália e França têm 22 jogadores de topo, não nós", apontou, em declarações aos belgas do 'Het Laatste Nieuws'.