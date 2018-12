Koeman não está preocupado com Portugal... para já

Ronald Koeman está 'preocupado' primeiro com Inglaterra e só depois... com Portugal. O selecionador holandês antevê um jogo difícil frente à seleção dos Três Leões, na meia-final da Liga das Nações, mas confia na sua equipa."Portugal é uma equipa muito forte e joga e casa. O nosso objetivo primeiro é defrontar e vencer Inglaterra, uma equipa muito forte, mas a Holanda vem dando mostras que pode ganhar", afirmou o treinador à Sport TV após o sorteio da fase final em Dublin "A forma como o Gareth [Southgate] está a gerir a equipa inglesa - a dar oportunidades aos jovens jogadores - é a mesma que a nossa. É uma grande oportunidade", disse depois na zona mista.Holanda e Inglaterra defrontam-se no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a 6 de junho do próximo ano, seleções vencedoras dos grupos 1 e 4, respetivamente. Já Portugal tem pela frente a Suíça no dia 5 de junho, no Estádio do Dragão.A final da nova competição da UEFA e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares agendados para 09 de junho de 2019, nos mesmo recintos.