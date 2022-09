Koke quer a bola

A Espanha lidera o Grupo 2 da Liga A com mais um ponto do que Portugal e, apesar de antes ainda haver outra jornada, o duelo entre as duas seleções ibéricas deverá decidir quem seguirá para a Final Four desta edição da Liga das Nações. Assim, Koke não deixou de ontem de perspectivar o embate da próxima terça-feira, agendado para Braga, onde o capitão do Atlético de Madrid terá pela frente João Félix. E não tem dúvidas quanto ao segredo para travar o companheiro de equipa. “Tirar a bola a Portugal. Um dos nossos pontos chave a defender é ter a bola. Só há uma bola e se tivermos precisão e fizermos o nosso jogo esse será um dos pontos chave para defender o João”, afirmou.

O médio de 30 anos reconheceu, no entanto, que Portugal tem outros jogadores perigosos que não podem ser descurados. “O apuramento para a final four é muito importante para nós. São dois jogos que vão exigir muito de nós, tanto contra a Suíça, que joga muito bem em equipa, como contra Portugal, que tem várias individualidades”, salientou o jogador do Atlético, acrescentando que as boas exibições nesta Liga das Nações serão “uma motivação extra” na preparação para o Mundial, apesar de ainda faltar muito. “Estar na Final Four dará muita confiança para o que aí vem”, acrescentou, prometendo, para já, concentração total no encontro com a Suíça, agendado para sábado, no La Romareda, em Saragoça.

Por outro lado, Koke garantiu que as quezílias do dérbi de domingo ficaram para trás. “Quando estamos na seleção somos todos companheiros e o que fizemos nos clubes não serve para nada”, concluiu.