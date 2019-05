Liga das Nações deve levar 50 mil pessoas a Guimarães

A final four da Liga das Nações aproxima-se a passos largos e os últimos preparativos para a festa já arrancaram em Guimarães, cidade que irá receber a meia-final entre Holanda e Inglaterra, bem como o jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares.Ao todo, devem passar pelo Berço 50 mil pessoas, ou essa é, pelo menos, a expectativa da UEFA, promotora da competição. Os 28 mil lugares do Estádio D. Afonso Henriques já se encontram praticamente esgotados, mas a organização conta que mais alguns milhares que não consigam garantir ingresso assistam aos encontros noutros locais.Ricardo Costa, vereador com o pelouro do desporto, espera uma "festa fantástica". "Esperamos que os adeptos levem a melhor imagem de Guimarães. Por isso, temos de ser capazes de criar uma boa primeira imagem. Guimarães vai conseguir mostrar ao mundo que é capaz de organizar grandes eventos", referiu o responsável camarário.Já Pedro Coelho Lima, vice-presidente do V. Guimarães, salientou algumas das melhorias levadas a cabo no Estádio D. Afonso Henriques, deixando elogios à autarquia. "Este evento veio acelerar os melhoramentos que começamos em 2014, quando passamos os serviços do clube e SAD para o estádio. Esta organização implica muito trabalho. Para o serviço de media que a UEFA pretende implementar são precisos 3.500m2", apontou.Da parte da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Lucas, responsável pelas competições, destacou o enorme trabalho levado a cabo por todas as entidades envolvidas e confessou estar ansioso pelo início da prova. "As adaptações que estão a ser promovidas no Estádio D. Afonso Henriques e aquilo que terá de ser feito na cidade de Guimarães são situações perfeitamente normais. Nenhum estádio está preparado para receber estes jogos, nem o de Wembley. Por isso é que têm de ser feitas as alterações, consoantes as exigências que vão mudando em todas as grandes competições. É um trabalho árduo, mas que vale a pena. Sentimo-nos preparados para receber os adeptos. A dedicação que todos têm mostrado leva a crer que tudo vai correr bem. Estamos ansiosos para que a Liga das Nações comece", frisou.Os Fan Meeting Points serão uma das grandes novidades trazidas por esta competição, mas, para que esse cenário seja bem concretizado, será necessário garantir o transporte dos adeptos do Porto, cidade mais próxima com aeroporto, até Guimarães. Nesse sentido, os adeptos da Holanda, que ficarão instalados no Parque da Cidade, terão ao seu dispor 48 autocarros. Por outro lado, os fãs ingleses, que ficarão no Multiusos, terão acesso a 10 comboios especiais, cada um com 1000 lugares.