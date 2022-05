Llorente substitui Laporte nos convocados de Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa Diego Llorente foi esta quarta-feira chamado à seleção espanhola, para substituir o lesionado Aumeric Laporte nos convocados para os quatro primeiros encontros da Liga das Nações A de futebol, o primeiro frente Portugal.

O defesa do Leeds United, de 28 anos e internacional em oito ocasiões, regressa à seleção espanhola quase um ano depois do último encontro, num particular também frente a Portugal.

O avançado Pablo Sarabia, que jogou esta época no Sporting, também está entre os convocados da Espanha, assim como os regressados Ansu Fati e Marco Asensio.

Luis Enrique promoveu também os regressos - mais aguardados - do capitão Sergio Busquets, que esteve ausente nos dois jogos particulares disputados este ano, com a Albânia (2-1) e a Islândia (5-0), em março, bem como o defesa Íñigo Martínez e o médio Thiago Alcantara.

A Espanha, que foi derrotada por 2-1 pela França na final da edição anterior da prova, defronta a seleção portuguesa, vencedora da edição inaugural, em encontro marcado para 2 de junho, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, com início às 19:45.

A seleção campeã mundial em 2010 jogará os dois jogos seguintes fora de Espanha, em Praga, frente à República Checa, em 5 de junho, e em Genebra, com a Suíça, quatro dias mais tarde, antes de receber os checos, em 12 de junho, em Málaga.

Lista de convocados da Espanha:

- Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), Robert Sánchez (Brighton, Ing) e David Raya (Brentford, Ing).

- Defesas: Azpilicueta (Chelsea, Ing), Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds, Ing), Eric García (FC Barcelona), Jordi Alba (FC Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Íñigo Martínez (Athletic Bilbau) e Marcos Alonso (Chelsea, Ing).

- Médios: Busquets (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City, Ing), Thiago Alcantara (Liverpool, Ing), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Koke (Atlético de Madrid) e Carlos Soler (Valência).

- Avançados: Asensio (Real Madrid), Sarabia (Sporting, Por), Dani Olmo (Leipzig, Ale), Morata (Juventus, Ita), Raúl de Tomás (Espanyol), Ferran Torres (FC Barcelona) e Ansu Fati (FC Barcelona).