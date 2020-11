Lloris, a "sorte" de ser treinado por Mourinho e o aviso: «Portugal não é só Ronaldo»

Hugo Lloris, guarda-redes da seleção francesa, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com Portugal, da 5.ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações, que irá decorrer este sábado pelas 19h45, Estádio da Luz.



Qual é o potencial de Portugal? Temos muito respeito por esta grande nação do futebol, com uma nova geração com muito talento, que dá muita energia e ambição a esta equipa. Portugal é uma equipa muito forte, com a experiência dos mais antigos e a juventude. Vai ser um grande jogo, com grandes jogadores dos dois lados e é este o estilo de jogo que queremos jogar.





Foi uma deceção, a equipa ficou afetada. Agora, o ponto positivo é que vem aí um jogo muito importante. Já fizemos a análise do jogo, é sempre importante questionar-mo-nos nas derrotas e nas vitórias, tanto individual como coletivamente, e ver as nossas responsabilidades. Temos de reagir, responder bem e estar presentes amanhã. Mas foi uma derrota dececionante.Falta-lhe um pouco de ritmo, mas ele faz parte do grupo de líderes desta equipa, tem muita experência e sabe subir o nível do jogo quando é necessário fazê-lo. Amanhã vai querer fazer bem e ajudar a equipa a fazer um bom resultado.Tenho essa sorte de ser treinado pelo Mourinho. Não é preciso apresentá-lo, faz parte dos maiores treinadores dos últimos 20 anos. Ganhou muitos troféus e quer instaurar essa cultura de vitória no Tottenham. Mas não falámos mais do que isso. Enquanto português, ele acompanha a Seleção e os seus talentos.O Euro é uma competição diferente, com outra abordagem. Portugal é o detentor dos dois títulos, tem novos jogadores e caras novas, com muita energia e talento. Fazem parte dos favoritos. Têm tudo o que é necessário para alcançar esse troféu.Temos de dar uma resposta coletiva, quando defrontamos Ronaldo temos de estar ao nosso melhor nível. É um exemplo no mundo do futebol, pela longevidade, pela estatística, faz parte dos maiores. Mas Portugal não é só Ronaldo, há mais jogadores que fazem a diferença. É um coletivo pelo qual temos muito respeito e admiração. Para defrontar Portugal temos de estar ao nosso melhor nível.Acompanho-o há muitos anos, alcançou o nível de um dos melhores guarda-redes do campeonato francês e um dos responsáveis pela campanha na Champions do Lyon. Portugal tem dois grandes guarda-redes, Rui Patrício é um exemplo de regularidade ao mais alto nível. Tento falar com Anthony uma ou duas vezes por ano, mantemo-nos em contacto e acompanho o seu desempenho.