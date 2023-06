Luis de la Fuente e a final da Liga das Nações: «Quando tivermos de sofrer vamos sofrer»

EN DIRECTO | Rueda de prensa oficial de la @SEFutbol previa a la final de la #NationsLeague ante Croacia.



Luis de la Fuente, selecionar espanhol, fez a antevisão da final da Liga das Nações, que vai opor a Espanha e a Croácia, domingo às 19h45, no De Kuip, em Roterdão (Holanda). O treinador está tranquilo e afirma que o plantel está forte e muito motivado."Temos um grupo de jogadores muito equilibrado, versátil, de um nível e experiência fantástica. Todos eles [jogadores] estão aptos e com uma motivação excecional, a equipa está na melhor fase da temporada, no melhor momento para enfrentar este jogo. Estou seguro e tranquilo, queremos ganhar este título", afirmou o técnico espanhol que, relativamente ao cansaço da equipa demonstrou estar tranquilo: "o cansaço físico é muitas vezes superado pelo mental", sublinhou.Em relação ao adversário, Luis de la Fuente disse encarar os croatas com o maior respeito possível e realçou que para ganhar será preciso sofrer. "Hoje somos as duas melhores equipas da Europa e cada um tem as suas armas, os seus argumentos. Vamos potenciar todas as nossas virtudes, ainda assim, quando tivermos de sofrer vamos sofrer. Temos de ser uma equipa solidária e aplicada", concluiu.Depois de, a La Roja vai defrontar a Croácia na final da competição e tentar vingar o desaire da edição passada, onde os espanhóis perderam por 1-2 frente à França.