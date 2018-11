Luis Enrique cauteloso

As seleções de Espanha e da Croácia voltam a encontrar-se hoje, em Zagreb, depois da goleada (6-0) imposta pela Roja na primeira volta do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações. Para Luis Enrique esse primeiro jogo pouco significa. "Esta partida é totalmente diferente da que jogámos em Elche. Traz poucas referências para aquilo que vamos encontrar amanhã [hoje]. É um jogo decisivo para as duas seleções. O resto é história", referiu o técnico, que ainda acrescentou: "É o primeiro encontro de tudo ou nada. Se vencermos, qualificamo-nos! É um jogo fulcral para nós."

Zlatko Dalic, selecionador croata, também já superou o desaire sofrido em Espanha e analisou a nova versão da Roja. "Com Luis Enrique é uma equipa mais vertical e menos de posse de bola", afirmou. O técnico também confirmou que o guardião titular vai ser Lovre Kalinic e ainda fez as contas do grupo. "Podemos ser primeiros ou descer de divisão. Espero que possamos ir a Londres com a hipótese de atingir a final four", frisou.