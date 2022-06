Luis Enrique conta como viu Portugal: «Mostraram a versão mais ofensiva, com jogadores de melhor qualidade para ter a bola»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luis Enrique, selecionador de Espanha, lamentou o golo consentiu que valeu o empate final (1-1) em Sevilha no jogo de abertura da presente edição da Liga das Nações.

"Voltei a ver a jogada repetida para analisar rapidamente [o golo sofrido] e Portugal fê-lo muito bem. Levou-nos para a lateral esquerda, foi um lançamento lateral que não soubemos gerir bem. Isto é um jogo de erros, pensei que houvesse algum erro grave, além do acerto que teve o rival nessa ação", reiterou no final do encontro em que viu Portugal numa postura mais atacante.

"Fizeram uma muito boa jogada, mas penso que foi um jogo parecido aos outros que tivemos contra eles. Hoje, mostraram a versão mais ofensiva, com jogadores de melhor qualidade para ter a bola, para causarem dano quando a tinham, e conseguiram ter possibilidades. Mas penso que a equipa esteve bem, criámos mais ocasiões que eles, não muitas mais, porque defendem muito bem, e aconteceu o mesmo que nos jogos anteriores. Podíamos ter ganho, empatámos, que foi o mesmo resultado, mas também podíamos ter perdido", frisou o técnico da Roja.