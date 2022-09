Luis Enrique: «Mesmo perdendo, se ganharmos a Portugal ficaremos apurados»

Luis Enrique, selecionador da Espanha, mostrou-se "otimista" para com o futuro da seleção espanhola, sublinhando que esta "tem sido a melhor semana" de trabalho com os jogadores desde que assumiu o comando técnico da 'Roja'.

"Esta tem sido a melhor semana de treinos desde que sou selecionador. Estou otimista com o que se avizinha. Semana excelente, mesmo os jogadores que têm menos minutos mostraram que têm nível para competir. Saragoça traz-me boas recordações. Nós, os mais velhos, vivemos aqui grandes momentos", afirmou o técnico, em declarações na antevisão feita esta sexta-feira ao encontro frente à Suíça para a quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Quanto à possibilidade de lançar Sarabia, Morata e Ferrán Torres como tridente ofensivo para o embate com os suíços, Luis Enrique assumiu que a frente de ataque da equipa "não estará muito longe" dessas escolhas.

"Onze inicial? Direi primeiro aos jogadores, mas não estará muito longe. Não é uma questão de importância. Ferrán é um jogador mais de ala, que tem golo e que já nos ajudou bastante. Mesmo perdendo, se ganharmos a Portugal ficaremos apurados [para a final-4], mas isso neste momento não é assunto. A próxima partida é sempre a mais importante. O positivo da Liga das Nações é que todas as seleções lutam por um objetivo. Se a Suíça não somar pontos pode baixar [para a Liga B]. Os bons jogadores podem jogar juntos, como Morata e Borja. Não vamos mudar a nossa forma de jogar de nenhum jogador e todos já assimilaram a nossa forma de trabalhar", disse.

Recorde-se que Espanha e Suíça são adversários de Portugal no Grupo A2 da Liga das Nações, juntamente com a República Checa, com os espanhóis a liderarem neste momento a tabela classificativa com 10 pontos, mais um do que a Seleção Nacional, que segue no segundo posto e, por isso, virtualmente de fora da final-4, um cenário que poderá mudar consoante o desfecho das duas últimas jornadas.