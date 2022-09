Luis Enrique: «Nos momentos finais sentíamos que podíamos marcar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luis Enrique, selecionador de Espanha, revelou o que lhe ia na alma após garantir a qualificação para a Liga das Nações em Braga, diante de Portugal (0-1).





"Nós, treinadores, esperamos sempre ganhar. Portugal teve também oportunidades para ganhar, é uma seleção de valor técnico individual de topo. Hoje, estamos muito felizes porque [a vitória] caiu para o nosso lado. O nosso objetivo na primeira parte era tirar-lhes a bola, que fosse nossa, tirá-la dos jogadores do ataque. Faltou-nos só profundidade. Na segunda parte, continuámos a ter a bola, mas, com as substituições, ficámos mais profundos. Nos momentos finais sentíamos que podíamos marcar", considerou em declarações à RTP3, apontado a equipa das quinas como candidata a ganhar o Mundial'2022.

"Portugal, sem qualquer dúvida. Assim como Espanha e qualquer equipa europeia. Basta ver o ranking da FIFA. É uma competição em tempo curto. Em sete jogos pode acontecer muita coisa", elogiou Luis Enrique.