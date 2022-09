Luis Enrique: «Tal como Espanha, Portugal tem muita confiança nos jovens e nas mudanças geracionais»

"Portugal tem uma seleção muito talentosa, que joga bom futebol e que tem individualidades com um porte físico assinalável. Os jogadores já conquistaram muitas coisas importantes e a evolução da seleção tem sempre a ver com os jogadores. Em 2016 conquistaram o Europeu. Somos vizinhos e há semelhanças com Espanha. As seleções jovens dos dois países são das melhores do mundo, há um trabalho de base muito bom. Há uma grande confiança nos jovens e nas mudanças geracionais. Portugal, em comparação com Espanha, tem mais jogadores já feitos, que são titulares nas suas equipas em boas ligas europeias. Portugal exporta muitos jogadores e nós começamos agora a fazê-lo. É uma situação muito interessante", explicou.

Depois de Fernando Santos ter dito que Espanha joga da mesma forma há 20 anos, o selecionador espanhol explicou de que forma tem visto a evolução da seleção portuguesa.