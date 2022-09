Luis Enrique: «Vamos para o jogo com Portugal a depender de nós»

A Espanha perdeu em casa (1-2) diante da Suíça e chega ao último jogo da fase de grupos da Liga das Nações a precisar de ganhar em Braga, diante de Portugal, para rumar à final-four da competição, sendo que antes de hoje apenas precisava do empate, algo que agora chega à equipa das quinas para seguir em frente.O selecionador espanhol acredita ser possível encetar uma reação ao desaire já na terça-feira. "Temos de trabalhar em todos os aspetos do jogo. Claro que temos de melhorar, trabalhar, mas temos o tempo que temos. Gosto da crença da equipa. A final será em Portugal e vamos lá para tentar ganhar. Vamos tentar. Não me garamte nenhuma dúvida antes do Mundial. É preciso melhorar. Vamos para o último jogo a depender de nós. Portugal não vai fácil, como todos os jogos não o são, mas estou confiante que temos as nossas opções", reiterou no final do encontro.Sobre o onze que irá colocar diante da seleção de Fernando Santos, Enrique não quis abrir jogo. "Deixem-me ver o jogo e analisá-lo, todos podem jogar em Portugal e é assim que penso", adiantou o selecionador.Por seu turno, Borja Iglesias tem mais confiança do que o próprio selecionador. "Estamos convencidos de que vamos ganhar a Portugal", frisou o avançado do Betis. Já Jordi Alba fez uma análise ao encotnro com os helvéticos, também crente num triunfo em Braga. "Somos uma equipa que defende bem, somos uma grande equipa. Agora falta ganhar a Portugal e estar na final-four da Liga das Nações", apontou o lateral do Barcelona.