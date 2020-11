Löw recorda atentados de Paris

O selecionador da Alemanha, Joachim Löw, assumiu que a sua equipa ainda tem bem fresco na memória os atentados de Paris, em 2015. No dia em que se cumpriram cinco anos sobre o incidente que ocorreu durante o particular entre França e Alemanha, o técnico da Mannschaft referiu que é um tema abordado no grupo.

“É algo que abordamos muitas vezes. Ainda ontem [quinta-feira], no pequeno-almoço, falámos sobre essa terrível noite. Foi uma experiência que está associada ao medo e a muitas mortes. Foi um dia que não vamos esquecer”, referiu Löw, na antevisão da receção de hoje à Ucrânia, em Leipzig.

Neuer persegue Meier

No du elo de hoje com a Ucrânia, Neuer pode atingir a 95ª internacionalização, igualando o mítico guardião Sepp Meier, além da glória alemã Rummenigge.