A Alemanha sofreu esta noite a maior derrota da sua história ao perder por 6-0 frente à Espanha para a Liga das Nações.





O avolumar do resultado não deixou ninguém indiferente e o canal brasileiro 'Esporte Interativo' aproveitou mesmo para gozar com a seleção germânica através do Twitter, numa espécie de 'vingança' depois de o Brasil ter sido goleado pela Alemanha (7-1) na meia-final do Mundial'2014.