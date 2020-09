Mais um show de Haaland

O fenómeno Haaland voltou a manifestar-se em Belfast, onde a Noruega goleou a Irlanda do Norte por 5-1. O avançado de 20 anos do Borussia Dortmund marcou dois (belos) golos e ainda contribuiu para o bis de Sorloth, com uma assistência. Notável! A vitória folgada da Noruega começou a ser construída logo aos dois minutos com um golo de Elyounoussi.





A Irlanda do Norte ainda empatou, através de McNair (6’), mas depois entrou em cena Haaland e a ‘casa desabou’. Com este bis, o jovem avançado chegou aos 19 golos em 20 jogos em 2020, pelo Dortmund e seleção. É obra! O triunfo não foi, porém, suficiente para que a Noruega assumisse a liderança do Grupo 1 da Liga B, uma vez que a Roménia foi vencer à Áustria por 3-2 e comanda com um ponto de vantagem. Em outubro, as duas seleções defrontam-se em Oslo.