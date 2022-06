Mancini: «A nova era começa agora, mas não podemos inventar jogadores»

Roberto Mancini assegurou que vai começar "uma nova era" a partir do jogo de amanhã com a Alemanha, a contar para a Liga das Nações. Na antevisão à partida, o selecionador italiano lembrou que, ainda assim, não pode "inventar jogadores"."A vitória no Europeu [2020] faz parte da magia daquele torneio. Agora precisamos de começar de novo e encontrar essa magia mais uma vez. No futebol, todos estão contigo quando ganhas e voltam-se contra ti quando perdes. Pagámos o preço contra a Argentina por termos perdido alguns jogadores. Não era uma grande equipa e as lesões fizeram o resto. A Argentina está em melhor forma agora e provavelmente pela primeira vez em três anos e meio encontrámos uma equipa que nos dominou, pelo menos no segundo tempo", começou por referir Mancini, deixando um alerta."Leva tempo. Não podemos inventar novos jogadores de repente. Sabíamos que seria um processo difícil. Vai ser um reset total, muitos dos jogadores já saíram e não estavam em condições de jogar quatro jogos [em pouco dias]. Isso teria criado ainda mais problemas em setembro", frisou, referindo-se a Marco Verratti, Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Jorginho, Giorgio Chiellini, Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni.E concluiu: "O reset começa agora, não é só em setembro. Mas isso não significa que aqueles que vemos hoje não estarão aqui também no futuro, mas a nova era começa amanhã."