Marcelo Rebelo de Sousa: «Foi um grande jogo. Foram 4 golos, podiam ter sido 8...»

A partida entre Portugal e Suíça, que a Seleção venceu por 4-0 , contou com um painel de ilustres espetadores, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República fez questão de marcar presença em mais um encontro da Seleção portuguesa, tal como é hábito sempre que possível, e mostrou-se agradado com a goleada imposta pela formação orientada por Fernando Santos."Foi um grande jogo. Foram 4 golos, podiam ter sido 8... Foi um grande grande jogo da Seleção. Se ganharmos à República Checa, ficamos numa posição muito forte para ir à 'Final Four'. Isso dá uma força para a fase final [do Campeonato do Mundo] no Qatar. Penso que, sendo o fim de uma época, e bem sei que o Qatar’2022 é só no fim do ano, os jogadores estão em boa forma", considerou Marcelo, à comunicação social, logo à saída de Alvalade.Além disso, o Presidente considerou que o futuro da formação das Quinas está assegurado, apontando a qualidade dos jogadores que compõem o lote de selecionáveis de Fernando Santos. "A jogar bem em conjunto e sobretudo mostra-se que a equipa está a fazer bem a transição. Termos jogadores a jogar nos melhores clubes do Mundo significa que estão a jogar com o que há de melhor no Mundo e isso dá-lhes uma forma espetacular", vincou.