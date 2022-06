Matheus Nunes: «Vencer os jogos que faltam»

Matheus Nunes acredita que Portugal tem todas as condições para fazer um bom resultado frente à Rep. Checa, quinta-feira em Alvalade."É uma competição muito importante para nós. Estamos todos para o mesmo objetivo. Não interessa quem é titular, quem é suplente utilizado e quem não joga. O objetivo é chegar à fase final da Liga das Nações. Vencer os jogos que faltam e é isso que vamos à procura", referiu o médio do Sporting em conferência de imprensa.Matheus Nunes vê pontos fortes no adversário. "Vai ser muito difícil, a Rep. Checa empatou com a Espanha. É uma equipa organizada, joga em bloco baixo, sai rápido em contra-ataque. Vamos tentar impor o nosso jogo, como em todos. Estamos a representar Portugal. Faço um apelo a todos os portugueses para estarem em massa no estádio", referiu.