Mbappé deve ficar de fora frente à Croácia

Tal como aconteceu frente à Croácia, Mbappé também deverá falhar o jogo desta noite com a Áustria, devido à lesão num joelho, contraída na derrota da 1ª jornada com a Dinamarca. O avançado do PSG voltou a estar ausente do treino de ontem da seleção francesa, à semelhança de Kanté e Rabiot. Deschamps não descartou completamente a utilização de Mbappé e deixou uma garantia: haverá “muitas mudanças” em relação ao encontro com a Croácia, pois o estado físico dos jogadores a isso o obriga.