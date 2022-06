Miguel Vítor feliz na Albânia

Israel levou a melhor sobre a Albânia em Tirana (2-1) e saltou para o 1º lugar do Grupo 2 da Liga B. Depois de ter empatado na primeira jornada na recepção à Islândia (2-2), a seleção israelita, com Miguel Vítor na equipa titular – cumpriu os 90 minutos –, bem pode agradecer os três pontos a Manor Salomon, extremo do Shakhtar Donetsk a caminho do Fulham de Marco Silva, que deu a volta ao marcador (57’ e 73’) após Armando Broja (45’+2), da marca dos onze metros, ter colocado a formação balcã em vantagem, num encontro que foi ajuizado pelo português Tiago Martins.

Israelitas no Qatar

Pela primeira vez na história, cidadãos de Israel vão poder entrar no Qatar, no período em que se realiza o Mundial’2022. O Qatar não aprova vistos para passaportes israelitas e, normalmente, os israelitas faziam uso de passaportes estrangeiros para entrar.