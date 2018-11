Missão italiana contra Portugal está definida

Roberto Mancini tem o dom de simplificar o futebol. O selecionador italiano desvia-se dos subterfúgios habituais, das frases feitas e do rotineiro ‘vamos trabalhar’. E foi por isso que no lançamento do duelo frente a Portugal, em mais uma ronda da Liga das Nações, o italiano surgiu de sorriso largo e assumiu sem complexos que o seu plano era outro...

"No arranque o objetivo era chegar à fase final. Mas perdemos em Portugal, com uma equipa muito jovem, e agora temos de nos empenhar ao máximo para vencer Portugal em San Siro. Temos de nos focar muito para vencer e depois esperar para ver o que acontece no Portugal-Polónia", atirou.

Feitas as contas, os italianos têm de vencer a Seleção e esperar por uma ajuda dos polacos. Mas nem isso tira o espírito positivo: "Queremos fazer um bom jogo, tal como nos últimos dois desafios. Quero uma equipa de ataque, porque o público de San Siro merece. É um estádio que esgota sempre nos jogos de Itália e isso é ótimo."

Histórico San Siro

O treinador não conseguiu esconder o fascínio pelo estádio que servirá de palco ao duelo e revelou porque confia num bom resultado: "Joguei duas vezes contra Portugal em San Siro. A 5 de dezembro de 1987 vencemos 3-0 e fomos ao Euro’88. Tínhamos uma equipa forte. Depois, precisamente a 17 de novembro de 1993, também num sábado, como agora, ganhámos 1-0 com golo do Dino Baggio. Espero que seja um bom augúrio."

Ironicamente, apesar do ‘amor’ de Mancini pelo reduto milanês, San Siro é símbolo de um dos capítulos mais negros do futebol italiano. Em novembro de 2017, no playoff de acesso ao Mundial de 2018, Itália empatou com a Suécia (0-0) em Milão, depois do 1-0 favorável aos nórdicos na 1ª mão, e ficou fora da prova, algo que não acontecia desde… 1958.