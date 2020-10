Modric destaca gesto do selecionador da Croácia

Luka Modric agradeceu a Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, pela dispensa da dupla jornada de setembro da Liga das Nações, incluindo o encontro frente a Portugal. “Agradeço ao treinador Dalic por me ter deixado fazer a pré-época no Real Madrid. Foi algo muito importante para um jogador da minha idade porque se isso não acontecer é difícil voltar à melhor forma”, salientou o médio de 35 anos.

E por falar no clube espanhol, Modric deixou um desejo: “Enquanto sentir que sou importante, gostaria de ficar no Real Madrid. Quando não for o caso, irei procurar novos desafios. No entanto, esse tema ainda não se coloca. Tenho a consciência de que estou com uma certa idade e que o clube deve decidir o que for melhor para todos”, explicou Modric. O contrato com o Real Madrid termina em 2021.