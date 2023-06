Modric pensa no adeus à seleção

Foi a última dança de Luka Modric na seleção croata? Esta é pergunta que meio mundo começou a fazer após a decisão da Liga das Nações, mas a resposta só poderá ser dada pelo próprio craque do Real Madrid. A verdade é que existe uma forte possibilidade de Modric ter mesmo feito o último jogo com a sua seleção e, a confirmar-se esse cenário, o médio de 37 anos despede-se com uma nova deceção, depois de perder a final do Mundial’2018 para a seleção francesa e ter ficado em 3º lugar no Campeonato do Mundo do Qatar. Mesmo dizendo adeus sem conquistar qualquer título pela turma dos balcãs, Modric será sempre lembrado como um dos melhores jogadores do seu país. "Adoraria que ele ficasse. É um jogador muito importante para nós", disse Zlatko Dalic, selecionador croata.