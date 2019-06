Mudanças às leis do jogo fora da Liga das Nações

As mudanças às leis do jogo, definidas pelo International Board (IFAB) em março e que deveriam entrar em vigor no último sábado, não serão aplicadas na Liga das Nações, anunciou esta terça-feira a UEFA.As leis apenas serão aplicadas a partir de 25 de junho, com a decisão a enquadrar-se na "flexibilidade garantida" pelo IFAB, o que significa estarem fora da Liga das Nações, em Portugal, e dos próximos jogos de qualificação para o Euro2020, entre outras competições.As mudanças só começarão a ser aplicadas a partir da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em 25 de junho, e da Liga Europa, dois dias depois.A Liga das Nações, que Portugal recebe no Porto e em Guimarães, tem início na quarta-feira, com a seleção das quinas a defrontar a Suíça, enquanto que no outro jogo da competição, na quinta-feira, vai opor Holanda e Inglaterra.A final, entre os vencedores, e a atribuição do terceiro lugar, disputam-se no domingo.Nas alterações adotadas em março pelo IFAB constam, entre outras, os lances involuntários com toques na mão e que resultem em golo, o que levará a anulação do mesmo.Também nas substituições, os jogadores têm de sair pelo caminho mais curto e não ir ao meio-campo, à zona tradicional de substituição, e nos penáltis os guarda-redes passam a poder ter apenas um pé na linha de golo e não obrigatoriamente os dois.