Nabil Fekir substitui Aouar na seleção de França

Nabil Fekir, do Betis, foi esta sexta-feira chamado para substituir na seleção de França o compatriota Houssem Aouar, do Lyon, que testou positivo para covid-19.

Ao ser infetado pelo novo coronavirus, Houssem Aouar, de 22 anos, falha a oportunidade de se estrear pelos bleus, que, juntamente com Portugal, estão no grupo 3 da Liga A e vão defrontar a Suécia e Croácia, em 5 e 8 de setembro

Nabil Fekir, de 27 anos e internacional gaulês desde 2015, jogou no Lyon entre 2013 e 2018, altura em que se transferiu para o futebol espanhol, para o Betis de Sevilha.

O treinador Rudi Garcia não contou com Houssem Aouar para a estreia do Lyon no campeonato, na receção ao Dijon, dias após o clube ter chegado às meias-finais da Liga dos Campeões, em Lisboa, afastado do jogo decisivo pelo campeão Bayern de Munique.