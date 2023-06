Nacho Fernández chamado à seleção espanhola

| @nachofi1990 se une a la concentración de la @SEFutbol para la #NationsLeague.



?? David García causa baja en la convocatoria por lesión.



?? https://t.co/A1Ir1Gu1R8 #VamosEspaña pic.twitter.com/lsCjPYJBuG — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 5, 2023

Luis de la Fuente, selecionador espanhol, chamou Nacho Fernández para substituir o lesionado David García, informou, esta segunda-feira, a Federação Espanhola de Futebol.David García, de 29 anos não conseguiu completar a partida de domingo (04/23) frente ao Girona e acabou por sair logo nos minutos iniciais devido a lesão. Posteriormente, após o clube de Navarro enviar os relatórios médicos referentes ao estado do jogador, o selecionador espanhol viu-se então obrigado a tomar a decisão de convocar o veterano do Real Madrid.A Espanha vai disputar com a Itália um lugar na final da Liga das Nações (dia 15 de junho) e procura vingar a derrota sofrida no jogo decisivo frente à seleção francesa na edição anterior, em 2021/2022.