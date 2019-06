Nani sobre a final da Liga das Nações: «Consegui ver o jogo porque o meu voo atrasou-se»

Estava mais que predestinado. Um voo que chegou atrasado permitiu que Nani pudesse assistir à conquista de Portugal na final da Liga das Nações. Numa entrevista concedida ao canal mexicano 'Univision Deportes', o avançado português de 32 anos contou o episódio insólito, que acabou por ser... inesquecível. "Estava de férias e tinha um voo. Só que o voo atrasou-se por alguma razão e assim pude ver a final. Estou muito contente por Portugal e por todos os jogadores", revelou.Apesar de não ter sido convocado por Fernando Santos para a Liga das Nações, Nani não escondeu a felicidade por a Seleção Nacional ter conquistado o seu segundo troféu nos últimos três anos. "Portugal está a atravessar uma fase de transição, com jogadores jovens a surgir cada vez mais e que estão a dar um bom seguimento à série de bons resultados", afirmou o avançado do Orlando City. Para Nani, a exibição de Cristiano Ronaldo frente à Suíça, na meia-final da Liga das Nações foi "surpreendente": "Toda a gente tem noção do que ele representa para Portugal. Uma vez mais demonstrou toda a sua qualidade, é supreendente. Fez uma fase final [da Liga das Nações] espetacular e fez três golos [frente à Suíça] espetaculares".Quanto à conquista da Bola de Ouro, Nani não tem dúvidas: "Penso que Cristiano Ronaldo está na frente", vincou.