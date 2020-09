Neco Williams oferece vitória ao País de Gales na receção à Bulgária nos descontos

O País de Gales venceu este domingo na receção à Bulgária por 1-0, em jogo da segunda jornada da Liga das Nações (Grupo 4 da Liga B).





O único golo da partida surgiu já nos descontos (90+4') e teve a assinatura de Neco Williams, jovem defesa do Liverpool, que garantiu o segundo triunfo em dois jogos do conjunto orientado por Ryan Giggs.Com este resultado, o País de Gales lidera o grupo com 6 pontos, enquanto a Bulgária é 3.ª classificada com 1.