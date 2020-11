Nélson Semedo: «Não acabámos como queríamos mas demos uma boa resposta hoje»

Nélson Semedo, lateral-direito que voltou esta terça-feira, diante da Croácia, à titularidade na defesa da Seleção Nacional, mostrou-se satisfeito pela "grande resposta" lusitana às adversidades criadas pela vice-campeã do Mundo na última jornada do grupo 3 da Liga A.





"Foi um jogo mais de segundas bolas. Na primeira parte não estivemos tão bem como queríamos. Na segunda demos uma grande reposta. Marcámos cedo. Conseguiram empatar outra vez. Acabámos por ganhar que era o mais importante", apontou o defesa do Wolverhampton, em declarações no final do encontro à RTP."O importante não é a nível individual, é sempre bom jogar. Ponho o aspeto coletivo sempre em primeiro lugar. A equipa esteve bem na Liga das Nações. Não acabámos como queríamos mas demos uma boa resposta hoje", finalizou.