Neuer e Goretzka desfalcam Alemanha após testarem positivo à covid-19

O guarda-redes Manuel Neuer e o médio Leon Goretzka vão falhar os próximos dois jogos da Alemanha na Liga das Nações devido a terem testado positivo à covid-19, revelou esta quarta-feira a federação germânica (DFB).Numa nota publicada no site oficial e nas redes sociais, a DFB explicou que os dois jogadores do Bayern Munique já foram isolados da equipa e que vão abandonar "brevemente" o hotel em que a comitiva alemã está instalada.

Para já, o selecionador Hansi Flick apenas chamou um jogador, o guarda-redes Oliver Baumann, do Hoffenheim, para colmatar a ausência de Neuer, o atual capitão da Mannschaft.

A Alemanha recebe na sexta-feira a Hungria, em Leipzig, e viaja até Londres a 26 de setembro para defrontar Inglaterra, nos dois últimos jogos do Grupo A da Liga das Nações.

Nesse agrupamento, os germânicos seguem no segundo posto, com seis pontos, menos um do que a Hungria, que lidera com surpresa. Itália é terceira, com cinco, e a Inglaterra ocupa o último posto, com dois.