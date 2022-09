Nico Williams e Borja Iglesias são as novidades nos convocados de Espanha para a Liga das Nações

As chamadas de Nico Williams e Borja Iglesias são as principais novidades da convocatória divulgada esta sexta-feira pelo selecionador Luis Enrique , para os dois últimos jogos da Espanha na Liga das Nações, contra a Suíça e Portugal.

Entre os eleitos de Luís Enrique destaca-se também os regressos de Pedri, José Gayá, Hugo Guillamón e Yeremy Pino.

Luis Enrique mantém a confiança em jogadores que falharam o início da temporada, como os defesas Jordi Alba e José Luis Gayá, além do atacante Marco Asensio.

Na convocatória para os duelos contra a Suíça, em 24 de setembro, em Saragoça, e Portugal, em Braga, em 27, ficam de fora Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Thiago Alcântara, Raúl De Tomás e Ansu Fati. Aymeric Laporte e Dani Olmo estão ausentes devido a lesão.

A Espanha lidera o Grupo A2 da Liga das Nações, com oito pontos, mais um do que Portugal, segundo posicionado. A República Checa ocupa a terceira posição, com quatro pontos, e a Suíça é quarta e última, com três.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.





Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) e David Raya (Brentford).

- Defesas: César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds), Eric García e Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), José Luis Gayá e Hugo Guillamón (Valencia).

- Médios: Sergio Busquets, Pedri e Gavi (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Marcos Llorente e Koke (Atlético Madrid) e Carlos Soler (PSG).

- Avançados: Nico Williams (Athletic Bilbao), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal) e Borja Iglesias (Betis).