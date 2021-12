Novidade bombástica à vista: seleções sul-americanas integram Liga das Nações em 2024

A Liga das Nações vai contar com a participação das 10 seleções sul-americanas na edição de 2024, avançou esta sexta-feira o vice-presidente da UEFA Zbigniew Boniek.

"Esta será a última edição da UEFA Nations League no atual formato. Tivemos uma reunião com a CONMEBOL, a federação dos países da América do Sul. A partir de 2024, as seleções destes países vão juntar-se à competição", começou por dizer o atual líder da Federação Polaca de Futebol, em declarações citadas pela 'ESPN'

Apesar de o formato do novo formato da prova ainda não estar definido, esta proposta conjunta da UEFA e da CONMEBOL vem reforçar a forte oposição dos países e das suas federações à avançada pela FIFA sobre a realização do mundial de futebol a cada dois anos.

De acordo com as informações avançadas pela imprensa internacional, as seis seleções sul-americanas com melhor classificação - Argentina, Brasil, e muito provavelmente a Colômbia, o Chile, o Peru e o Uruguai - serão adicionadas à Liga A, com as restantes quarto - Bolívia, Equador, Paraguai e Venezuela - a juntarem-se à Liga B.

Feitas as alterações, a Liga A passará a contar com 22 seleções, com 20 países a competirem na Liga B, enquanto que o atual formato da competição coloca 16 seleções frente a frente em grupos de quatro.

Espera-se, ainda, que todos os jogos sejam disputados em solo europeu.



Recorde-se que já foi oficializado que a primeira 'Finalíssima' que opõe o vencedor do Campeonato da Europa ao país que conquistou a Copa América será disputado no dia 1 de junho do próximo, colocando, como tal, Itália e Argentina frente a frente.