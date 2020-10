Novo ‘round’ para Löw fintar críticas

Não é um debate muito habitual em terras alemãs, mas os recentes resultados e exibições da seleção não têm convencido os críticos e as apreciações negativas subiram de tom. A Alemanha totaliza apenas uma vitória em três jogos no Grupo 4 da Liga das Nações (pelo meio empatou a três golos com a Turquia, num particular) e hoje recebe a Suíça, em Colónia. Estando a Mannschaft na segunda posição do grupo, este embate é crucial tendo em vista o apuramento para a final four, mas também é um novo ‘round’ para o selecionador Joachim Löw... fintar as críticas.

"As pessoas têm opiniões diferentes sobre o futebol e os especialistas dizem o que acham. Por mim, tudo bem e não é desrespeitoso da parte deles. Eles devem expressar o que pensam. Seria chato se todos tivessem a mesma opinião. Queremos formar uma equipa jovem, faminta e altamente motivada, com capacidade física e mental para vencer numa grande competição. Os resultados são sempre importantes, mas o mais importante nesta fase é a evolução da equipa", disse o selecionador germânico, de 60 anos.

Ao contrário do que tem acontecido, o encontro de hoje não terá público nas bancadas devido ao aumento de casos de infeção por Covid-19 em Colónia.

‘Milionários’

Se dentro de campo as coisas não têm corrido de feição e a expressão ‘é 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha’ não tem sido proferida assim tantas vezes, a verdade é que fora das quatro linhas os craques alemães são os primeiros a darem o exemplo. Na véspera do jogo, ficou a saber-se que Kimmich, Goretzka, Trapp, Süle e Klostermann - juntamente com Oliver Bierhoff, ex-jogador e diretor técnico da seleção - vão participar numa edição especial do programa ‘Quem quer ser milionário’, para angariarem fundos para "boas causas".