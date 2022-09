E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo tocou com a mão dentro da área aos 45'+3, na sequência de canto. O árbitro consultou as imagens após ser aconselhado pelo VAR e apontou para a marca de penálti. Patrik Schick não conseguiu converter, atirando por cima, com a bola a 'raspar' na barra.O 2-0 a favor de Portugal prevaleceu em Praga, ao intervalo.