O misterioso buraco que apareceu no centro do relvado depois do Áustria-Dinamarca

A huge hole appeared on the field after the Austria vs. Denmark game ended last night pic.twitter.com/1pMUTPYxmt — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022

As imagens estão a dar a volta ao Mundo e o mistério já está a ser investigado. Depois do jogo de ontem da Áustria com a Dinamarca (1-2), em Viena, para a Liga das Nações, um grande buraco, com cerca de meio metro de profundidade, apareceu no centro do relvado do estádio Ernst Happel.Alguns jogadores, como Skov Olsen, colocaram a perna lá dentro, o que deu para perceber o quão profundo era.Este jogo foi, de resto, pródigo em acontecimentos estranhos, com o início a ser atrasado em uma hora devido a problemas elétricos no recinto...O jornal dinamarquês BT explica que a federação austríaca iniciou uma investigação ao sucedido. Suspeita-se que possa estar relacionado com a forte chuvada que caiu sobre a cidade na noite anterior.