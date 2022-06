O onze oficial de Portugal para o jogo com a Espanha: Cristiano Ronaldo no banco

A Seleção Nacional defronta hoje a Espanha (19h45), em Sevilha, num jogo da 1.ª jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. Estas são as escolhas de Fernando Santos para este encontro, com destaque para Cristiano Ronaldo, que fica no banco.Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo e Raphaël Guerreiro; João Moutinho, Otávio e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leão e André Silva.Suplentes: Rui Patrício, Rui Silva, Diogo Dalot, David Carmo, João Palhinha, Cristiano Ronaldo, William Carvalho, Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Nuno Mendes, Ricardo Horta e Matheus NunesUnai Simón; Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres e Jordi Alba; Soler, Busquets e Gavi; Ferrán Torres, Morata e Sarabia.Suplentes: Sánchez, Raya, Iñigo Martínez, Marcos Llorente, Koke, Asensio, Ansu Fati, Raul de Tomás, Rodri, Alonso, Carvajal e Dani OlmoSiga o jogo AQUI