San Marino faz história: Dois jogos oficiais consecutivos sem perder

A seleção de San Marino conseguiu um feito histórico, no sábado (14 de novembro), ao somar o segundo jogo oficial consecutivo sem perder. Algo inédito na história da equipa deste país que conta com uma população de cerca de 33 mil habitantes. De forma a enfatizar este registo, convém mostrar os dados estatísticos da seleção de San Marino.





0-0 Liechtenstein

0-0 Gibraltar



San Marino player Rossi burst into tears after they have gone two competitive games without a defeat for the first time in their history. pic.twitter.com/n5xAalY0UA — Photos of Football (@photosofootball) November 14, 2020

FINAL... 0-0 CON 10 JUGADORES. SEGUNDO EMPATE CONSECUTIVO. HACIENDO HISTORIA LA PUTA MADRE. TE AMO MAS QUE A MI VIDA SANMA CARAJO — San Marino Fútbol (@SMCampeon) November 14, 2020

A federação de futebol foi fundada em 1986 e somente em 1990 realizou a sua primeira partida oficial. Em 172 jogos, San Marino soma 164 derrotas, sete empates e uma única vitória. Sendo que este triunfo isolado se deu num encontro particular, em casa, com a seleção do Liechtenstein, em 2004, por 1-0. No que aos golos diz respeito, San Marino marcou 24, mas sofreu qualquer coisa como 725! Estes dados são importantes, tendo em conta que os dois empates registados foram a zero.Na Liga D, Grupo 2, da Liga das Nações, a 14 de outubro surgiu o 0-0 contra a seleção do Liechtenstein e, então, no sábado surgiu o 0-0 frente à seleção de Gibraltar. Pelo meio, San Marino, realizou uma partida particular com a Letónia em que perdeu por 3-0. Nada que tenha impedido os festejos, após o segundo empate consecutivo. Um feito que deixou os jogadores em lágrimas.Aliás, a própria federação fez questão de realçar o feito no Twitter. Isto porque, o empate a zero registado com Gibraltar foi sofrido, pois San Marino ficou reduzido a dez jogadores, logo no início da 2.ª parte, aos 49 minutos.Os números são tão excecionais que há mais dois pontos interessantes neste feito. A última vez que San Marino não tinha perdido, ou seja, antes de 14 de outubro no empate a zero com o Liechtenstein, tinha sido em 2014. Num jogo de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016, competição que Portugal venceu, San Marino empatou 1-1 com a Estónia. Na altura, este resultado colocou um ponto final numa série de 40 jogos a perder...