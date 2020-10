Pai de Calvert-Lewin emocionado: «Choro de alegria ao sorrir para quem disse que não ias conseguir»

O arranque de época 2020/21 não poderia estar a correr de melhor forma para o avançado Dominic Calvert-Lewin. Com seis golos em quatro partidas até ao momento na Premier League, o avançado do Everton foi escolhido como o jogador do mês de setembro e, como cereja no topo do bolo, esta quinta-feira estreou-se pela seleção inglesa e logo com um golo.





Foi o culminar de um arranque de época de sonho para o ainda jovem dianteiro, que tal como muitos outros jogadores teve de superar várias dificuldades e rejeições para chegar ao ponto em que atualmente está. Como um verdadeiro pai babado, foi isso mesmo recordou nas redes sociais Karlda Lewin, o pai do avançado, numa mensagem carregada de emoção."Lembro-me quando ele não foi convocado para a seleção de Sub-16 que jogou a Victory Shield ou alguns treinadores nem sequer o levarem em conta. Ter de levar um miúdo de 6 anos para casa a chorar porque simplesmente era demasiado tímido para jogar...", começou por lembrar o progenitor da nova estrela inglesa."A rejeição por vezes é a forma da vida te levar para o caminho que tens de seguir. Se andares muito tempo perto dos barbeiros, eventualmente vais acabar por conseguir um corte...", acrescentou numa analogia bastante curiosa, antes de agradecer a Travis Binnion, David Unsworth, Ronald Koeman, Duncan Ferguson e Carlo Ancelotti por acreditarem no seu filho "quando outros não o fizeram"."As lágrimas que hoje tenho são de alegria a olhar a sorrir para quem disse que não irias conseguir. Bambi no gelo dizias tu... Parece que o Bambi encontrou os patins", concluiu, antes de reafirmar o seu orgulho nos feitos do filho.Depois da estreia a marcar, numa partida de preparação diante do País de Gales, Calvert-Lewin espreita agora o primeiro golo numa partida oficial, quando no domingo alinhar perante a Bélgica.