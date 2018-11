Pepe: «Espero que possamos chegar à final e dar uma alegria aos portugueses»

Pepe analisou o empate desta terça-feira diante da Polónia sublinhando que a equipa portuguesa fez uma boa exibição, mas sofreu um golo quando concedeu espaço ao adversário. O central fez ainda um balanço positivo da fase de grupos e falou do companheiro Rúben Dias."Entrámos bem e tomámos a iniciativa, como era de esperar. Infelizmente na segunda parte, numa má saída de bola, demos espaços e sofremos um penálti. O futebol é isso. Eles tiveram a felicidade de marcar de penálti, que me deixa dúvidas, mas acho que a equipa trabalhou bem. Com menos um fomos solidários, tal como eu esperava. Na primeira parte tivemos boas saídas, boas transições, apesar das mudanças. Mantivemos sempre a identidade, que é ter posse de bola e jogar para o ataque. Infelizmente sofremos o golo de penálti, o que nos mudou a estratégia. Passámos a defender mais e tivemos de ser solidários"."Positivo. Balanço positivo, ainda não perdemos. Temos uma equipa jovem, mas com muita ambição. Agora vamos ver o sorteio. Espero que possamos ser felizes e que possamos chegar à final para dar a alegria aos portugueses""O Rúben é um excelente profissional, com muita capacidade. Estão a vir muitos centrais bons, como o Diogo Leite, do FC Porto. Temos hoje um leque de jogadores com muita qualidade e ambição e, juntando o trabalho à qualidade, Portugal tem um futuro bastante risonho"."Foi um penálti que deixa bastante dúvidas. É uma equipa com personalidade. Mantivemos a nossa forma de jogar com circulação forte da bola e velocidade nas transições. Temos de ter humildade e reconhecer a qualidade dos nossos adversarios agora na final four e vamos trabalhar para fazer uma final four digna de Portugal. Em termos de grupo, acolhemos os mais jovens. É sempre bom ter Ronaldo na nossa seleção, mas está provado que temos vários jogadores de qualidade que nos podem ajudar."