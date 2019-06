Pepe: «Quando cheguei à Seleção notava-se o que era o norte e o sul… agora não há isso»

João Félix insultado à chegada à concentração da Seleção em Espinho João Félix insultado à chegada à concentração da Seleção em Espinho

Portugal defronta a Suíça quarta-feira, no estádio do Dragão, na final four da Liga das Nações, tendo a Seleção Nacional orientada por Fernando Santos rumado a Norte no domingo. À chegada dos jogadores a Espinho houve um momento de maior tensão aquando da passagem de João Félix , um momento que Pepe, o jogador que esta segunda-feira compareceu na conferência de imprensa da seleção, desvalorizou."O ambiente está espetacular. Quando cheguei aqui à seleção notava-se um pouco o que era o norte e o sul… mas no nosso grupo de trabalho não há isso. Defendemos o país. Tenho a certeza que quarta-feira todos os adeptos vão apoiar a seleção, incentivar. Esse apoio é muito importaste para nós os jogadores. E sentimos que somos bem recebidos de norte a sul. E mesmo quando não conseguimos vencer, porque acontece, fica o agradecimento às pessoas que norte a sul sempre nos apoiam", afirmou Pepe quando questionado sobre o momento vivido pelo jovem João Félix.